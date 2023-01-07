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Лунин отказался от перехода в самый титулованный клуб Нидерландов

Украинец сосредоточен на карьере в мадридском клубе.
Сегодня, 00:34
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин отказался покидать команду. Об этом сообщает издание Relevo.

Украинец отклонил все предложения, которые у него были на данный момент. Одним из таких клубов был Аякс, который после отказа Лунина подписал вратаря Вильярреала и сборной Аргентины Херонимо Рульи.

Кроме того, у 23-летнего голкипера были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги. Летом положение дел может измениться.

Напомним, у Лунина останется всего год контракта с Реалом, стороны проанализируют ситуацию и примут решение о будущем игрока.

В текущем сезоне украинец провел за мадридцев 630 минут, отстояв 3 из 7 матчей на ноль.

Ранее Лунин отреагировал на победный матч Реала в Кубке Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Реал Мадрид Андрей Лунин

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