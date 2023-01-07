Лунин отказался от перехода в самый титулованный клуб Нидерландов
Украинец сосредоточен на карьере в мадридском клубе.
Голкипер Реала Андрей Лунин отказался покидать команду. Об этом сообщает издание Relevo.
Украинец отклонил все предложения, которые у него были на данный момент. Одним из таких клубов был Аякс, который после отказа Лунина подписал вратаря Вильярреала и сборной Аргентины Херонимо Рульи.
Кроме того, у 23-летнего голкипера были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги. Летом положение дел может измениться.
Напомним, у Лунина останется всего год контракта с Реалом, стороны проанализируют ситуацию и примут решение о будущем игрока.
В текущем сезоне украинец провел за мадридцев 630 минут, отстояв 3 из 7 матчей на ноль.
Ранее Лунин отреагировал на победный матч Реала в Кубке Испании.