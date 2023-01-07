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Дешам продлил контракт со сборной Франции

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Сегодня, 12:46
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам все так же продолжит работу с командой, сообщает Федерация футбола Франции.

Руководству удалось достичь договоренностей с французским специалистом, новый контракт рассчитан до 2026 года. То есть как минимум "синие" сыграют под руководством Дешама еще на Евро-2024.

Напомним, что Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году, за это время команда выиграла 89 из 139 матчей. А также стала чемпионом мира в 2018 году, выиграла Лигу наций в 2021 и дошла до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022.

До сборной родной страны 54-летний специалист тренировал Монако, Ювентус и марсельский Олимпик, с которыми также завоевал разные трофеи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

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