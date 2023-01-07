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Малиновский находится в шаге от перехода в Марсель

Клубы уже согласовали между собой трансфер украинского хавбека.
Сегодня, 16:01
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский близок к переходу в Марсель. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры двух клубов находятся на завершающей стадии. Детали сделки пока не разглашаются.

Марсель уже согласовал условия долгосрочного контракта с 29-летним украинцем. На следующей неделе клуб официально объявит о переходе игрока.

Отметим, что контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника итальянского клуба 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Марсель продал лидера своей полузащиты.

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