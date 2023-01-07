Ювентус - Удинезе 1:0: обзор матча и результат игры 07.01.2023
В субботу, 7 января, в Турине состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А между Ювентусом и Удинезе.
Поединок начался с того, что команды почтили память Джанлуки Виалли, умершего днем ранее из-за рака.поджелудочной железы.
Матч получился довольно равным. "Старая синьора" не изменяет себе, играя максимально осторожно. Но и такой футбол приносит результат.
На 86-й минуте Данилу замкнул передачу в исполнении Федерико Кьезы, принеся своей команде восьмую "сухую" победу подряд в чемпионате Италии, причем пятую со счетом 1:0.
Подобный результат позволил Ювентусу подняться на второе место, заработав 37 очков. Удинезе остался 8-м с 25-ю очками в активе.
Статистика матча Ювентус - Удинезе 17-го тура Серии А
Ювентус - Удинезе 1:0
Гол: Данилу, 86.
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 16 - 13
Атаки: 106 - 89
Ювентус: Щесны - Данилу, Ругани, Алекс Сандро - Маккенни, Рабьо, Локателли (Паредес, 62), Миретти (Кьеза, 62), Костич (Фаджоли, 80) - Ди Мария (Милик, 66), Кин (Суле, 80).
Удинезе: Сильвестри - Бекао, Бийол, Перез - Перейра, Ловрич (Самарджич, 70), Волас (Несторовски, 87), Макенго (Арслан, 66), Удоги (Эбосс, 69) - Саксесс (Эхизибуэ, 70), Бето.
Предупреждения: Локателли - Саксесс, Бийол.