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Ювентус - Удинезе 1:0: обзор матча и результат игры 07.01.2023

Исход встречи решил единственный гол Данилу в концовке второго тайма.
Сегодня, 21:10
Данилу / Getty Images
Данилу / Getty Images

В субботу, 7 января, в Турине состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А между Ювентусом и Удинезе.

Поединок начался с того, что команды почтили память Джанлуки Виалли, умершего днем ранее из-за рака.поджелудочной железы.

Матч получился довольно равным. "Старая синьора" не изменяет себе, играя максимально осторожно. Но и такой футбол приносит результат.

На 86-й минуте Данилу замкнул передачу в исполнении Федерико Кьезы, принеся своей команде восьмую "сухую" победу подряд в чемпионате Италии, причем пятую со счетом 1:0.

Подобный результат позволил Ювентусу подняться на второе место, заработав 37 очков. Удинезе остался 8-м с 25-ю очками в активе.

Статистика матча Ювентус - Удинезе 17-го тура Серии А

Ювентус - Удинезе 1:0
Гол: Данилу, 86.

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 16 - 13
Атаки: 106 - 89

Ювентус: Щесны - Данилу, Ругани, Алекс Сандро - Маккенни, Рабьо, Локателли (Паредес, 62), Миретти (Кьеза, 62), Костич (Фаджоли, 80) - Ди Мария (Милик, 66), Кин (Суле, 80).

Удинезе: Сильвестри - Бекао, Бийол, Перез - Перейра, Ловрич (Самарджич, 70), Волас (Несторовски, 87), Макенго (Арслан, 66), Удоги (Эбосс, 69) - Саксесс (Эхизибуэ, 70), Бето.

Предупреждения: Локателли - Саксесс, Бийол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус удинезе Серия А

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