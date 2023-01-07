Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги матча Ла Лиги против Вильярреала (1:2).

"Это была сложная игра. Мы не очень хорошо защищались, допускали ошибки в начале матча, а потом вернуться в игру было не так-то просто. У нас не получилось хорошо начать год, как и в прошлый раз.

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Мы допустили ошибки, нам стоит лучше читать ситуацию. Если они хорошо прессингуют, мы должны использовать длинные передачи, у нас не должно быть проблем с этим. Иногда именно чтение игры не получается, с ним не всегда все хорошо", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после 16-ти туров Ла Лиги Реал идет на втором месте, набрав 38 баллов.