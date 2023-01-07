iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом

Итальянец отметил проблемы в обороне команды.
Сегодня, 21:24
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги матча Ла Лиги против Вильярреала (1:2).

"Это была сложная игра. Мы не очень хорошо защищались, допускали ошибки в начале матча, а потом вернуться в игру было не так-то просто. У нас не получилось хорошо начать год, как и в прошлый раз.

Читайте также: Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча 07.01.2022 Ла Лиги

Мы допустили ошибки, нам стоит лучше читать ситуацию. Если они хорошо прессингуют, мы должны использовать длинные передачи, у нас не должно быть проблем с этим. Иногда именно чтение игры не получается, с ним не всегда все хорошо", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после 16-ти туров Ла Лиги Реал идет на втором месте, набрав 38 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Вильярреал нанес Реалу первое поражение в 2023 году Вильярреал нанес Реалу первое поражение в 2023 году
Впервые в 21-м веке в старте Реала на матч Ла Лиги не вышел ни один испанец Впервые в 21-м веке в старте Реала на матч Ла Лиги не вышел ни один испанец
Лунин отказался от перехода в самый титулованный клуб Нидерландов Лунин отказался от перехода в самый титулованный клуб Нидерландов
Помочь журналистам

Видео

Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа21:45
Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед
Европа21:38
Манчестер Юнайтед заменит Роналду форвардом клуба из Чемпионшипа
Европа21:24
Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом
Европа21:10
Ювентус добыл восьмую победу подряд в Серии А, обыграв Удинезе
Киберспорт21:06
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: stavn стал 10-м
Украина20:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:46
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Формула 120:26
Большинство команд Формулы 1 против союза Андретти и Кадиллака
Другие страны20:10
Экс-игрок Металлиста и Шахтера разорвал контракт с Интернасьоналом
Европа19:52
Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK