Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча 07.01.2022 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов первого поединка для данных двух команд в чемпионате Испании в 2023 году.

В субботу, 7 января, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились Вильярреал и мадридский Реал.

Все голы команды оформили во втором тайме. На самом старте второй 45-минутки хозяева поля вышли вперед, благодаря голу Йереми Пино.

На 60-й минуте Карим Бензема с пенальти сумел восстановить паритет, но всего через три минуты Жерар Морено также с пенальти установил окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Вильярреал - Реал в шестнадцатом туре Ла Лиги:

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Вильярреал - Реал Мадрид 2:1

Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) - Бензема, 60 (пен).

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 13 - 6

Атаки: 104 - 89

Вильярреал: Рейна - А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбиоль, Фойт - Баэна, Парехо, Коклен (Тригерос, 88) - Пино (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).

Реал: Куртуа - Менди (Родриго, 64), Алаба, Рюдигер, Милитао - Модрич (Камавинга, 70), Чуамэни (Васкес, 64), Кроос - Винисиус Жуниор, Вальверде (Асенсио, 83), Бензема.

Предупреждения: Торрес, Альбиоль, Баэна, Рейна - Камавинга.

Источник: MEGOGO