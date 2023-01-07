Впервые в 21-м веке в старте Реала на матч Ла Лиги не вышел ни один испанец

В субботу, 7 января, в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги сошлись Вильярреал и мадридский Реал.

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти выбрал интересный стартовый состав, который стал историческим в 21-м веке.

Как сообщает Opta, впервые в этом веке на матч чемпионата Испании в стартовом составе Реала не нашлось места ни одному испанцу.

В основе вышли Куртуа (Бельгия), Милитао, Винисиус (оба - Бразилия), Бензема, Чуамени, Менди (все - Франция), Кроос, Рюдигер (оба - Германия), Вальверде (Уругвай), Модрич (Хорватия) и Алаба (Австрия).

Все доступные испанцы остались в запасе: Асенсио, Вальехо, Лопес, Васкес, Начо и Себальос.

На скамейке запасных остался и украинец Андрей Лунин, который недавно отказался переходить в Аякс.