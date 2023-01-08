Манчестер Сити - Челси: прогноз на матч Кубка Англии 08.01.2023
В воскресенье, 8 января, на стадионе Этихад сойдутся Манчестер Сити и Челси в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Начало встречи – 18:30 по киевскому времени.
Лондонцы должны быть заряжены на победу после того, как несколько дней назад проиграли команде Гвардиолы в АПЛ с минимальным счетом. "Горожане" в свою очередь, как всегда, готовы бороться в каждом матче и за каждый трофей.
Коэффициенты и ставки на матч 1/32 Кубка Англии Манчестер Сити - Челси
У Челси сейчас очень сложная ситуация в чемпионате и еще переполненный лазарет. Единственное, что может помочь команде Грэма Поттера - это желание отомстить Сити за поражение несколько дней назад.
Команда же Гвардиолы как всегда подходит к матчу в статусе фаворита, и даже если "горожане" собираются пожертвовать кубком ради АПЛ или Лиги Чемпионов, по мнению букмекеров, они все равно бесспорные лидеры.
Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Челси
- победа Манчестер Сити – 1,35
- ничья – 5,1
- победа Челси – 8,50
И пусть "синим" удалось нейтрализовать Холанда в последнем матче, букмекеры полагают, что Сити забьет минимум дважды, ТВ 2,5 составляет 1,63.
Статистика противостояния Манчестер Сити и Челси
Команды провели между собой 172 матча, и небольшое преимущество у команды из Лондона. Но "горожане" выиграли последние четыре встречи, не пропустив ни одного гола.
Манчестер Сити - Челси
63 Победы 69
40 Ничьи 40
224 Голы 232
Последняя игра между этими командами прошла 5 января. Челси хоть и показал сильную игру, но не смог одолеть соперника. Теперь же, потеряв лидеров, у "синих" практически нет никаких шансов против подопечных Гвардиола.