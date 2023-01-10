Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла

Итальянец выделил важный эпизод во время выступления валлийца за мадридцев.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировав завершение карьеры вингера Гарета Бэйла.

Итальянский специалист опубликовал в соцсетях пост с фотографией валлийца во время легендарного забега против Марка Бартры в матче с Барселоной.

"Незабываемо... Спасибо, Гарет", - подписал изображение Анчелотти.

Валлиец не остался в долгу перед бывшим наставником, ответив в комментариях: "Спасибо, Мистер".

Напомним, Бэйл выступал за Реал с 2013 по 2022 год. За это время футболист провел 258 матчей, в которых забил 106 голов.

Ранее Реал поблагодарил Бейла за вклад в успехи клуба.