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Мерсон: Думаю, Обамеянг покинет Челси

Бывший игрок "канониров" не в восторге от выступлений габонца.
Сегодня, 14:18
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Экс-футболист Арсенала, а ныне футбольный эксперт, Пол Мерсон считает, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг покинет в ближайшее время Челси.

"Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен обратно после выхода на замену в первом матче против Ман Сити, и я думаю, что теперь он покинет команду.

Как только вы делаете обратную замену игрока старше 30 лет, вероятно, это конец.

Может быть, такое можно проделывать с более молодыми игроками, хотя в футболе это один из негласных запретов. Но Поттер сделал это с ним в 33 года, и, по-моему, с ним покончено.

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Это пример того, почему подбор кадров является такой большой проблемой для Челси. Они уже пригласили пару игроков и, похоже, собираются попробовать свои силы в трансферное окно. Они должны это сделать. До топ-4 сейчас очень далеко, но впереди еще долгий путь.

Но если они займутся январскими подписаниями, а Поттер через пару недель внезапно уйдет, то придет другой тренер и скажет: "Эти игроки мне не нравятся, я их не хотел".

Так же случилось и с Обамеянгом. Поттер не видел его в команде, но если его сейчас уволят и придет кто-то другой, он скажет: "Мне не нужен этот защитник или полузащитник". И придется снова ходить по одному и тому же кругу", – написал Мерсон в колонке Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 33-летнего габонца всего один гол в девяти матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Пьер-Эмерик Обамеянг пол мерсон

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