iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не смог задуть свечи прямо в самолете: игроки Реала неожиданно поздравили партнера

Молодой игрок отметил 22-летие.
Сегодня, 10:14
Винисиус (справа) и его партнеры / Getty Images
Винисиус (справа) и его партнеры / Getty Images

Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Родриго Гоэс отпраздновал свой 22-й день рождения, который встретил в самолете.

Его партнеры по клубу и национальной команда Эдер Милитао и Винисиус Жуниор прямо в небе преподнесли игроку сюрприз, презентовав торт со свечками в виде числа 22.

Родриго был удивлен, но с радостью принял сладость, а вот свечи задуть не успел, ведь они потухли сами по себе.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 21 матч за Реал и отметился в низ 8 голами и 7 ассистами. Всего за мадридский клуб футболист вуспел сыграть в 130 поединках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Родриго Гоэс

Статьи по теме

Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла
Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд
Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем
"Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд "Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартует этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа10:14
Не смог задуть свечи прямо в самолете: игроки Реала неожиданно поздравили партнера
Биатлон09:48
Биатлон-2022/23: стартует этап в Рупольдинге
Теннис09:43
Australian Open (квалификация): Цуренко и Крутых преодолели второй раунд, Снигур проиграла
НХЛ09:41
НХЛ: Рейнджерс по буллитам одолели Миннесоту, Питтсбург победил Ванкувер
НБА08:49
НБА: Финикс обыграл Голден Стэйт, перформансы Дончича и Митчелла не помогли их командам
Европа08:22
Интер - Парма 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Италии
Игровые08:20
НФЛ: расписание и результаты матчей плей-офф
Европа07:30
Реал - Валенсия: прогноз на матч суперкубка Испании 11.01.2023
Европа07:25
Трансферы Лиги чемпионов: зимние переходы лучших команд Европи
Европа05:30
Месси vs Роналду: кто лучше?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK