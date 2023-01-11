Не смог задуть свечи прямо в самолете: игроки Реала неожиданно поздравили партнера

Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Родриго Гоэс отпраздновал свой 22-й день рождения, который встретил в самолете.

Его партнеры по клубу и национальной команда Эдер Милитао и Винисиус Жуниор прямо в небе преподнесли игроку сюрприз, презентовав торт со свечками в виде числа 22.

Родриго был удивлен, но с радостью принял сладость, а вот свечи задуть не успел, ведь они потухли сами по себе.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 21 матч за Реал и отметился в низ 8 голами и 7 ассистами. Всего за мадридский клуб футболист вуспел сыграть в 130 поединках.