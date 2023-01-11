Труа - Марсель: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Франции

В среду, 11 января, в рамках 18-го тура чемпионата Франции Олимпик из Марселя в выездном матче встретится с Труа.

Немногим менее года назад команды играли последний раз между собой и тогда на этом же стадионе сыграли вничью 1:1. Этот поединок может стать дебютным для Руслана Малиновского.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Труа - Марсель

Трансляция поединка чемпионата Франции между Труа и Марселем будет доступна в этой новости 11 января и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В турнирной таблице Лиги 1 Марсель идет на третьем месте и победа может приблизить его к Лансу и ПСЖ, а вот в случае поражения "олимпийцы" могут опуститься на четвертое место.

Труа же ведет борьбу в середине турнирной таблицы. Они находятся на достаточно комфортном расстоянии от зоны вылета и достаточно далеко от еврокубковых мест.

Отметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский, который перебрался в Марсель несколько дней назад, уже попал в заявку на этот матч и может появиться на поле в составе команды Игора Тудора.