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Савич и Торрес были отстранены за потасовку в матче Атлетико - Барселона

Игроки получили заслуженное наказание за свою борьбу на футбольном поле.
Сегодня, 15:26
Удаление Стефана Савича / Getty Images
Удаление Стефана Савича / Getty Images

В недавнем матче 16-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Барселоной (0:1), потасовку на футбольном поле устроили Стефан Савич и Ферран Торрес.

Футболисты после борьбы за мяч мешали друг другу подняться: Торрес схватил оппонента за волосы, а Савич взял в захват голову испанца. За свои действия оба игрока получили по красной карточке.

Теперь же стал известен срок дисквалификации футболистов. Как сообщает Sports Brief, Савич и Торрес получили по два матча дисквалификации.

Отстранение действует только на чемпионат - в кубке и Суперкубке Испании они смогут сыграть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Ла Лига Стефан Савич Ферран Торрес

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