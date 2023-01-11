Савич и Торрес были отстранены за потасовку в матче Атлетико - Барселона

Игроки получили заслуженное наказание за свою борьбу на футбольном поле.

В недавнем матче 16-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Барселоной (0:1), потасовку на футбольном поле устроили Стефан Савич и Ферран Торрес.

Футболисты после борьбы за мяч мешали друг другу подняться: Торрес схватил оппонента за волосы, а Савич взял в захват голову испанца. За свои действия оба игрока получили по красной карточке.

Теперь же стал известен срок дисквалификации футболистов. Как сообщает Sports Brief, Савич и Торрес получили по два матча дисквалификации.

Отстранение действует только на чемпионат - в кубке и Суперкубке Испании они смогут сыграть.