Новое амплуа? Куртуа продемонстрировал невероятную точность удара в футбольном челлендже
Бельгиец попробовал свои силы в дальних ударах.
Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа решил покорять новые вершины в футбольном мире.
Страж ворот поучаствовал в челленде, где ему необходимо было показать не свои базовые навыке на "ленточке", а пробить из-за пределов штрафной площади.
На удивление многих Куртуа одолел блогера, перестреляв его со счетом 3:2. Бельгиец точно пробил трижды в верхних правый угол.
В текущем сезоне Тибо провел 12 матчей в рамках Ла Лиги, в которых пропустил 14 голов.
Ранее сообщалось, что Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд.