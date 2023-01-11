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Новое амплуа? Куртуа продемонстрировал невероятную точность удара в футбольном челлендже

Бельгиец попробовал свои силы в дальних ударах.
Сегодня, 21:30
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа решил покорять новые вершины в футбольном мире.

Страж ворот поучаствовал в челленде, где ему необходимо было показать не свои базовые навыке на "ленточке", а пробить из-за пределов штрафной площади.

На удивление многих Куртуа одолел блогера, перестреляв его со счетом 3:2. Бельгиец точно пробил трижды в верхних правый угол.

В текущем сезоне Тибо провел 12 матчей в рамках Ла Лиги, в которых пропустил 14 голов.

Ранее сообщалось, что Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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