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Реал - Валенсия 1:1 (по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 11.01.2023

Команда Карло Анчелотти стала первым участником финала, в котором встретится или с Барселоной, или с Бетисом.
Вчера, 23:59
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В среду, 11 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся первый полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились действующий чемпион Реал и финалист кубка Валенсия.

Карло Анчелотти решил разбавить состав рервистами, дав отдохнуть некоторым основным игрокам. К тому же из-за повреждений не могли сыграть Давид Алаба и Орельен Чуамени. А вот Дженнаро Гаттузо выпустил состав, приближенный к основному.

В первом тайме обе команды имели по несколько отличных шансов выйти вперед, но сделать это удалось именно "бланкос" (не без помощи соперника).

Под конец тайма Эрай Джемерт завалил на газон оппонента, за что его команда получила пенальти в свои ворота. Карим Бензема развел голкипера и мяч по разным углам.

Но радовались игроки мадридского клуба относительно недолго. Сразу после перерыва Тони Лато отдал передачу в штрафную площадь Реала, где Самуэль Лино точным ударом восстановил паритет.

Вторая 45-минутка не могла похвастаться обилием моментов. Зато она отметилась травмами Эдера Милитао и Лино - их заменили Ферлан Менди и Франсиско Перес.

Уже в добавленное арбитром время Винисиус мог вырвать для своей команды победу, но бразилец слишком затянул с ударом, находясь в непосредственной близости к воротам - вратарь справился с ударом. Игра перешла в овертайм.

На старте первого экстратайма Винисиус вновь не смог переиграть Мамарашвили - грузин в прекрасном прыжке вытащил мяч, летевший в дальний угол. 

Фран Перес смог пройти по левому флангу, ворвавшись в штрафную, но он слишком долго принимал решение - Антонио Рюдигер перехватил мяч.

В концовке тайма Кроос нанес плотный удар из-за пределов штрафной, но Мамардашвили вновь отразил угрозу.

Во второй 15-минутке у Переса был второй шанс отличиться, который был парирован Тибо Куртуа. К сожалению, уставшие и побитые команды больше ничего не создали - победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

Кавани и Бензема с "точки" были точны, а вот Джемерт отправил мяч выше ворот. Модрич, реализовав свою попытку, подарил Реалу преимущество.

Мориба, Кроос, Гильямон и Асенсио забили пенальти, а это привело к тому, что от удара Гайя мог решиться исход матча. Это и случилось - капитан "летучих мышей" решил пробить по центру, но Куртуа с места не сдвинулся и парировал этот удар.

Реал выходит в финал, где встретится с победителем пары Барселона - Бетис, чей матч состоится в четверг, 12 января.

Статистика матча Реал - Валенсия 1/2 финала Суперкубка Испании

Реал - Валенсия 1:1 (по пен. 4:2)
Голы: Бензема, 39 (пен.) - Лино, 46.

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 20 - 23
Атаки: 168 - 111

Реал: Куртуа - Васкес (Карвахаль, 69), Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо - Вальверде (Себальос, 106), Камавинга (Модрич, 46), Кроос - Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус.

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Лато (Мориба, 95), Алмейда (Гильямон, 115), Муса (Фулькье, 95), Лино (Перес, 82) - Клюйверт (Дуро, 73), Кавани.

Предупреждения: Камавинга, Начо - Клюйверт, Джемер, Кавани, Алмейда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Суперкубок Испании

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