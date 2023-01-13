Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании 12.01.2023

В четверг, 12 января, состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встречались Бетис и Барселона.

В основное время команды обменялись голами. На 40-й минуте голом отличится нападающий каталонцев Левандовски, а уже ближе к финальному свистку забил Фекир.

Таким образом, игра перейшла в дополнительное время, где Бетис и Барселона вновь забили по голу - Фати и Лорен стали авторами голов.

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Победитель противостояния определился в серии пенальти, по итогам чего победу добыла Барселона.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бетис - Барселона в Суперкубке Испании:

Бетис - Барселона 2:2 (по пен. 2:4)

Голы: Фекир, 77, Лорен, 101 - Левандовски, 40, Фати, 93.

Бетис: Браво - Руибаль (Сабали, 79), Пеццелья, Луис Фелипе, Миранда - Родригес (Гуардадо, 87), Каналес (Карвалью, 46), Луис Энрике, Фекир (Лорен, 91), Родри (Хуанми, 81) - Иглесиас (Виллиан, 67).

Барселона: тер Штеген - Роберто (Кристенсен, 78), Араухо, Кунде, Альба (Алонсо, 79) - Гави (Кессье, 96), де Йонг (Бускетс, 63), Педри - Рафинья (Фати, 87), Левандовски, Дембеле (Торрес, 63).

Предупреждения: Фекир, Луис Энрике, Родригес, Миранда, Гуардадо - Роберто, Рафинья.

Удаление: Гуардадо (вторая желтая).