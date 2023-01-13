Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ

Микель Артета и Мартин Эдегор – лучшие в чемпионате.

Английская Премьер-лига объявила имена лучших игроков и тренеров месяца по итогам ноября и декабря.

Ими стали капитан Арсенала норвежец Мартин Эдегор и наставник "канониров" испанец Микель Артета.

Полузащитник в указанный период отметился тремя забитыми голами и таким же количеством результативных передач.

Лондонский клуб выиграл все четыре матча в ноябре и декабре, а также продолжает лидировать в чемпионате Англии.

Напомним, что Арсенал все ещестарается приобрести украинца Михаила Мудрика у Шахтера, и сделал новое предложение по футболисту.