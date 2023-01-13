Тренер Нганну назвал возможные даты проведения боя против Джонса

Камерунец и американец встретятся в октагоне уже в этом году.

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, поделился мнением касаемо возможного проведении боя против экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

"Они еще ничего не объявили о контракте и том, на каком этапе находятся переговоры. Так что шансы бы оценил как 50 на 50. Я скрестил пальцы и надеюсь, что мы заключим эту сделку. Если бой пройдет не в марте, то, может быть, в апреле или мае.

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Я знаю, что они планируют провести бой в марте против Джона Джонса. Все остальное не в моей власти. Но если мне скажут "Эй, мы деремся 4 марта", то мы подготовим нашего парня. Это точно", – сказал Никсик в интервью MMA Fighting.

Напомним, контракт Нганну с UFC уже истек, а стороны до сих пор не объявили о подписании нового договора.