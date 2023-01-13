"Как насчет подраться в Вегасе?": Сирил Ган бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган бросил вызов экс-чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

"Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте, как насчет подраться в Вегасе?", - написал в своем Твиттере французский боец.

Where you at @JonnyBones?



I'm free this March, Vegas 📍 pic.twitter.com/vc5i0UC07f — Ciryl Gane (@ciryl_gane) January 12, 2023

Напомним, что 4 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 285, который должен возглавить поединок между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом. Но по информации ряда изданий, есть большая вероятность того, что боя не будет.

Сирил Ган в прошлом году провел два поединка. Сначала он получил первое в карьере поражение, проиграв Фрэнсису Нганну, а затем слегка реабилитировался победой над Таем Туйвасой.

А вот Джон Джонс в свою очередь последний поединок провел еще в 2020 году, защитив титул в бою против Доминика Рейеса. В настоящее время боец планирует вернуться в октагон в тяжелую категорию.