iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Как насчет подраться в Вегасе?": Сирил Ган бросил вызов Джону Джонсу

Француз выглядит уверенным в себе.
Сегодня, 13:39
Сирил Ган / Getty Images
Сирил Ган / Getty Images

Бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган бросил вызов экс-чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

"Где ты, Джон Джонс? Я свободен в марте, как насчет подраться в Вегасе?", - написал в своем Твиттере французский боец.

Напомним, что 4 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 285, который должен возглавить поединок между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом. Но по информации ряда изданий, есть большая вероятность того, что боя не будет.

Сирил Ган в прошлом году провел два поединка. Сначала он получил первое в карьере поражение, проиграв Фрэнсису Нганну, а затем слегка реабилитировался победой над Таем Туйвасой.

А вот Джон Джонс в свою очередь последний поединок провел еще в 2020 году, защитив титул в бою против Доминика Рейеса. В настоящее время боец планирует вернуться в октагон в тяжелую категорию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Джонс

Статьи по теме

Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии
Глава UFC анонсировал возвращение в октагон Джона Джонса Глава UFC анонсировал возвращение в октагон Джона Джонса
Джонс объявил о готовности подраться с Миочичем уже в декабре Джонс объявил о готовности подраться с Миочичем уже в декабре
В UFC хотят организовать бой Нганну - Джонс В UFC хотят организовать бой Нганну - Джонс
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Украина14:54
Вратарь Динамо рассказал, кого из врачей недолюбливает
Европа14:43
Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ
Европа14:28
Сын Роналдиньо находится на просмотре в Барселоне
Украина14:18
Игрок Колоса перебрался в Азербайджан
ММА13:39
"Как насчет подраться в Вегасе?": Сирил Ган бросил вызов Джону Джонсу
Европа12:53
В АПЛ наименьший показатель чистого игрового времени за 11 лет
Европа12:47
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
Олимпийские виды12:25
НОК официально утвердил отставку Беленюка и Шевченко, а также исключил Суркиса и Шуфрича
Футбол12:14
Саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду
Европа11:47
Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK