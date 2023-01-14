Пике явился на стрим в часах, с которыми Шакира сравнила его новую девушку

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике, который ранее встречался с певицей Шакирой, отреагировал на строчку из последней песни исполнительницы.

"Ты променял Rolex на Casio", — говорится в новой песне колумбийской исполнительницы.

Испанец явился на стрим одного из местных блогеров, где поделился информацией о своем медиа-проекте, не забыв упомянуть и бывшую возлюбленную.

"Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь", – сказал Пике.

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Gerard Piqué reparte relojes CASIO a cada presidente de la @KingsLeague pic.twitter.com/ov8WDmmaBE — Víctor Navarro (@victor_nahe) January 13, 2023

Напомним, Пике и Шакира расстались летом 2022 года. У бывших супругов есть двое детей: Милан и Саша.

Ранее Шакира в песне высмеяла Пике за выбор новой возлюбленной.