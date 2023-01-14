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Петраков станет главным тренером сборной Армении

Украинский специалист вновь возглавит национальную команду.
Сегодня, 00:55
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Экс-тренер сборной Украины Александр Петраков в ближайшее время возглавит национальную команду Армении. Об этом сообщает журналист Сурен Меликсетян.

О подписании контракта официально объявят в до конца недели. 65-летней специалист был выбран местной федерацией среди большого круга кандидатов.

Напомним, Петраков официальную покинул сборную Украины 12 января. За время работы "желто-синие" провели под руководством соотечественника 15 матчей, в которых одержали 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Ранее Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Армении Александр Петраков

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