Петраков станет главным тренером сборной Армении

Экс-тренер сборной Украины Александр Петраков в ближайшее время возглавит национальную команду Армении. Об этом сообщает журналист Сурен Меликсетян.

О подписании контракта официально объявят в до конца недели. 65-летней специалист был выбран местной федерацией среди большого круга кандидатов.

🚨 Oleksandr Petrakov - is the new Armenia national team head coach (via AFF & MS)#Armenia @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Nr5ZnDRVI6 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) January 13, 2023

Напомним, Петраков официальную покинул сборную Украины 12 января. За время работы "желто-синие" провели под руководством соотечественника 15 матчей, в которых одержали 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Ранее Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024.