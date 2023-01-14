"Я это исправлю": реакция Каземиро на ужасный старт сезона от Манчестер Юнайтед

Бразильца не отпугнуло от перехода разгромное поражение от Брентфорда.

В рамках второго тура АПЛ Манчестер Юнайтед отправился в гости к Брентфорду, где был позорно разгромлен еще в первом тайме со счетом 0:4.

За этой игрой следил Каземиро, который только собирался присоединиться к манкунианцам. И, как оказалось, подобное выступление своих будущих одноклубников не отпугнуло бразильца от переезда в Англию.

На самом деле, все сработало с точностью до наоборот - это лишь усилило желание хавбека сменить клуб.

По сообщению The Telegraph, во время матча Каземиро написал своему агенту: "Скажи им, что я все исправлю".

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Через несколько дней команда представителей Юнайтед вылетела в Мадрид, чтобы оформить трансфер за 60 миллионов фунтов стерлингов, и с тех пор Каземиро усердно работает, чтобы выполнить свое обещание.