Конец саги близок: Переговоры о трансфере Мудрика находятся на завершающей стадии

Трансфер Михаила Мудрика в лондонский Арсенал все ближе.

Как сообщает журналист Руди Галетти, украинец в шаге от перехода в стан "канониров".

Переговоры с Шахтером на завершающей стадии. Осталось обсудить лишь структуру трансфера. Сумма перехода составит около 90 млн евро вместе со всеми бонусами.

🚨⏳ #Mudryk-#Arsenal, the end of the story is closer than ever: the 🇺🇦 player is one step away to join #AFC.



🗣️ Talks with #Shakthar are about the last few details of the agreement.



💰 The overall amount of the deal will be around €90M, confirmed. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/yjP4S5ydes