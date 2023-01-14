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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 видео голов и лучших моментов матча 14.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты манчестерского дерби в АПЛ.
Сегодня, 17:55
Юнайтед обыграл Сити в дерби / Getty Images
Юнайтед обыграл Сити в дерби / Getty Images

В субботу, 14 января, Манчестер Юнайтед в центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Манчестер Сити.

"Красные дьяволы" смогли одолеть своего принципиального соперника, одержав в манчестерском дерби волевую победу со счетом 2:1.

Первый тайм команды завершили без забитых мячей, а во второй половине встречи счет удалось открыть подопечным Хосепа Гвардиолы. "Горожан" вывел вперед на 60-й минуте вышедший на замену Джек Грилиш.

Тем не менее ближе к концу поединка сначала Бруну Фернандешу удалось выровнять положение, а после Маркус Рашфорд вырвал победу для МЮ.

Манчестер Юнайтед, набрав 38 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает всего на одно очко от Сити, который идет вторым.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити в 20-м туре АПЛ:

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рашфорд, 82 – Грилиш, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес 90+2) – Каземиро (Мактомини 90+2), Фред – Фернандеш, Эриксен (Гарначо 72), Рашфорд (Магуайр 90+2) – Марсьяль (Антони 46)

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Аке, Аканджи, Уокер – Силва, Родри, Де Брюйне – Фоден (Грилиш 57), Холанд, Марез

Предупреждения: Эриксен 64, Фред 88, Каземиро 90.

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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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