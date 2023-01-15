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Тен Хаг: Фанаты могут мечтать о чемпионстве, но мы - нет

По мнению нидерландского специалиста, его команда должна продолжать свою эвеолюцию.
Сегодня, 17:12
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед в драматичном стиле одержал волевую победу в дерби над Манчестер Сити со счетом 2:1.

Это помогло манкунианцам приблизиться в таблице к своим "шумным соседям" на расстояние одного очка, а к лидеру АПЛ Арсеналу - на шесть очков. 

По словам главного тренера Юнайтед Эрика тен Хага, фанаты могут немного помечтать о чемпионстве, но он и его подопечные не могут позволить себе подобную роскошь.

"Фанаты могут мечтать о титуле, но мы — нет. Мы должны твердо стоять на ногах и признавать, что в нашей игре есть что улучшить", — цитирует нидерландца Sky Sports.

"Недопустимо, чтобы после перерыва мы так сильно теряли контроль над игрой и опускались вниз. В этом нет необходимости. В футболе такого уровня мелкие детали имеют большое значение, и мы должны продолжать работать над этим и продолжать инвестировать".

Тем не менее, несмотря на то, что он заметил ошибки во впечатляющей игре своей команды, тен Хаг признал, что доволен прогрессом, которого добились его подопечные, как в их игре, так и в их менталитете.

"Мы прибавили, это очевидно. Нам еще предстоит пройти долгий путь. В нашей игре есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, но мы прогрессируем, это совершенно очевидно".

"В первом тайме мы играли действительно блестяще, так хорошо оборонялись с точки зрения тактической организации. К перерыву мы должны были повести в этой игре".

"Мы часто говорим о развитии команд и совершенствовании тактики, но одна из основных задач тренерского штаба — работать над менталитетом команды. В этом много элементов, и один из них — стойкость".

"Эта команда прогрессирует в том, как она справляется с неудачами, страданиями, болезненными моментами и продолжает идти после неудачи в виде пропущенного гола".

После данной победы легендарный хавбек "красных дьяволов" Пол Скоулз заявил, что Манчестер Юнайтед стал полноправным участником чемпионской гонки в Английской Премьер-лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Эрик тен Хаг

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