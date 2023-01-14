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Скоулз заявил, что МЮ теперь среди претендентов на титул

Впереди еще много матчей.
Вчера, 22:44
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз заявил, что теперь он верит, что МЮ может побороться за титул чемпиона Англии, об этом он сказал в интервью BT Sport.

После довольно сенсационной и спорной победы манкунианцев в манчестерском дерби команда Тен Хага занимает третью строчку в АПЛ, оставая от Сити всего на один пункт.

Скоулз оценил шансы своей бывшей команды на титул. По словам экс-игрока, нынешний Манчестер Юнайтед уже принимает участие в чемпионской гонке.

"Мы уже знаем, что МЮ способен под давлением обыграть топ-команду. Ему нужно было проявить себя. Меня спрашивали, участвует ли Юнайтед в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать.

Важно, чтобы все были здоровы. МЮ на одно очко отстает от Манчестер Сити, все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах намного сложнее.

Арсенал идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ему все могут испортить травмы, к тому же их тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев", – заявил Скоулз.

Напомним, что фанатов АПЛ завтра ждет еще и северо-лондонское дерби, а с прогнозом на него вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Пол Скоулз

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