Скоулз заявил, что МЮ теперь среди претендентов на титул
Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз заявил, что теперь он верит, что МЮ может побороться за титул чемпиона Англии, об этом он сказал в интервью BT Sport.
После довольно сенсационной и спорной победы манкунианцев в манчестерском дерби команда Тен Хага занимает третью строчку в АПЛ, оставая от Сити всего на один пункт.
Скоулз оценил шансы своей бывшей команды на титул. По словам экс-игрока, нынешний Манчестер Юнайтед уже принимает участие в чемпионской гонке.
"Мы уже знаем, что МЮ способен под давлением обыграть топ-команду. Ему нужно было проявить себя. Меня спрашивали, участвует ли Юнайтед в гонке за титулом. Теперь, я думаю, нужно это признать.
Важно, чтобы все были здоровы. МЮ на одно очко отстает от Манчестер Сити, все еще лучшей команды в лиге, как мне кажется. Хорошо, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких матчах намного сложнее.
Арсенал идет очень хорошо, это действительно хорошая команда, но ему все могут испортить травмы, к тому же их тренеру недостает опыта в плане завоевания трофеев", – заявил Скоулз.
Напомним, что фанатов АПЛ завтра ждет еще и северо-лондонское дерби, а с прогнозом на него вы можете ознакомиться на нашем сайте.