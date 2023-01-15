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Челси - Кристал Пэлас 1:0: обзор матча и результат игры 15.01.2023

Команда Грэма Поттера завоевала важнейшие три очка в борьбе за зону Лиги конференций.
Сегодня, 18:01
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В воскресенье, 15 января, на Стэмфорд Бридж состоялось лондонское дерби между Челси и Кристал Пэлас.

Большую шумиху вокруг матча создал не сам матч, а Михаил Мудрик, который прибыл на стадион. Как оказалось, украинец прошел медосмотр и подписал контракт с "синими" - тем самым Арсенал упустил игрока, за которым достаточно долго гонялся, а мы не увидим украинскую связку на левом фланге "канониров".

Первый тайм был похож на то, что происходило в недавней встрече Челси с Фулхэмом: обе команды создали несколько хороших моментов, не особо обращая внимание на оборону.

Однако забить они так и не сумели - на перерыв они ушли при нулях на табло. А пока команды восстанавливались и готовились ко второй 45-минутке, "пенсионеры" провели презентацию Мудрика.

Во втором тайме игра заметно преобразилась. Хозяева поля более не допускали опасных контратак команды Патрика Виейра, при этом они сами создали больше моментов. И один из них закончился голом.

Разыграв угловой, Хаким Зиеш навесил в штрафную площадь гостей, где Кай Хаверц точным ударом головой переправил мяч в сетку ворот Висенте Гуаиты.

Под конец встречи "орлы" немного перехватили инициативу, создав несколько неплохих моментов, однако спасти игру им не удалось.

Челси завоевал три очка, которые позволили ему закрепиться на 10-м месте. Кристал Пэлас остался 12-м с 22-я очками в активе.

Статистика матча Челси - Кристал Пэлас 20-го тура АПЛ

Челси - Кристал Пэлас 1:0
Гол: Хаверц, 64.

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 10 - 17
Атаки: 122 - 106

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Бадиашиль, Холл (Кулибали, 78) - Галлахер, Жоржиньо, Чуквуэмека (Обамеянг, 63) - Зиеш (Ковачич, 89), Хаверц (Аспиликуэта, 89), Маунт.

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Андерсен (Томкинс, 38), Гехи, Митчелл - Дукуре, Шлюпп (Хьюз, 69), Олисе, Эзе (Эдуар, 69), Заа - Айю (Матета, 69).

Предупреждения: Жоржиньо, Галлахер - Дукуре, Клайн, Эзе, Хьюз, Гехи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Кристал Пэлас

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