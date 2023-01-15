Челси представил Мудрика в перерыве матча против Кристал Пэлас

В рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги лондонский Чесли встретился с Кристал Пэлас.

На перерыв команды ушли при ничейном счете 0:0.

Пока футболисты отдыхали и готовились ко второй половине поединка, на поле Стэмфорд Бридж состоялась презентация нового игрока "синих" Михаила Мудрика.

22-летний новичок команды Грэма Поттера впервые вышел на газон в синей футболке, к тому же обернувшись в украинский флаг.

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Напомним, что Челси отдал за украинского вингера 70 миллионов евро (еще 30 миллионов могут отправиться на счет Шахтера в качестве бонусов), а сам футболист подписал многолетний контракт.