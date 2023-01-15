Эвертон хочет арендовать нападающего Аталанты

Колумбиец может за один сезон поиграть с двумя украинцами.

Эвертон Виталия Миколенко продолжает пока что безуспешно вести борьбу за выживание в Английской Премьер-лиге.

На данный момент команда Фрэнка Лэмпарда занимает предпоследнее место в таблице, заработав всего 15 очков за 19 сыгранных туров.

Чтобы попытаться наладить дела в атаке, "ириски" намерены пригласить к себе форварда Аталанты Дувана Сапату.

По информации Sky Sports, который ссылается на Sunday People, Эвертон ведет переговоры с Аталантой об аренде 31-летнего колумбийца с правом выкупа за 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Дуван Сапата не отличается высокой результативностью: он отметился лишь одним голом и одним ассистом в 11 матчах Серии А.

Напомним, что ранее Аталнту покинул Руслан Малиновский - украинский хавбек перебрался в Марсель, где уже успел помочь команде добыть две победы.