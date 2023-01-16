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Ренн - ПСЖ 1:0 Видео гола и лучших моментов матча 15.01.2023 Лиги 1

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка французского чемпионата.
Сегодня, 08:56
Ренн - ПСЖ / psg.fr
Ренн - ПСЖ / psg.fr

В воскресенье, 15 января, в рамках 19-го тура французской Лиги 1 состоялся матч между Ренном и ПСЖ.

Единственный гол встречи был забит в середине второго тайма, когда Амари Траоре реализовал передачу Адриена Трюффе.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ренн - ПСЖ в девятнадцатом туре Лиги 1:

Ренн - ПСЖ 1-0
Голы: Траоре, 65

Владение мячом: 35% - 65
Удары:  7 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы:  8-16
Атаки: 71 - 134

Ренн: Манданда - Родон, Ву, Теате - Траоре, Трюффе, Маер, Угошукву - Дуэ, Гуири, Калимуэндо

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле(Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат - Витинья, Заир-Эмери - Месси, Неймар, Экитике(Мбаппе, 55)

Источник: MEGOGO


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