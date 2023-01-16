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Палкин отреагировал на трансфер Мудрика в Челси

Функционер донецкого клуба обозначил ценность украинских футболистов.
Сегодня, 10:52
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик официально перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением по поводу трансфера украинца в английский гранд.

"Шахтер подписал соглашение о переходе Михаила Мудрика в Челси. Клуб получит 70 млн евро и еще 30 млн в качестве бонусов. Рекордное соглашение в истории украинского футбола, которое показало, что наши игроки могут иметь стоимость не меньшую, чем лучшие футболисты мира".

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"Это также огромная мотивация для юных и молодых игроков нашей Академии. Упорный труд, вера в свои силы и целеустремленность – качества, которые помогли Михаилу стать одним из самых востребованных футболистов мира. Желаю ему успехов в новом клубе! Спасибо, Михаил", - написал Палкин в Facebook.

Напомним, Мудрик в 2018 году дебютировал за первую команду Шахтера. 22-летний футболист уже дважды был признан лучшим игроком года в команде. Всего же Михаил провел за донецкий клуб 44 матча, в которых забил 12 голов и выполнил 17 ассистов.

Ранее украинский футболист прокомментировал свой переход в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Палкин Михаил Мудрик

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