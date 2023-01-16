ФФП - не проблема: Челси собирается купить у Брайтона еще двух игроков

"Синие" готовы продолжить закупку, несмотря на уже потраченные 140 миллионов фунтов этой зимой.

В воскресенье, 15 января, Челси объявил о трансфере вингера Шахтера Михаила Мудрика за 70 миллионов евро. До украинца во время зимнего трансферного окна "синие" приобрели Бенуа Бадиашиля, Давида Датро Фофана, Андрея Сантоса и арендовали Жоау Феликса.

Несмотря на существенные летние и зимние траты, владелец клуба Тодд Боэли готов тратить еще больше денег. По информации Daily Mail, Челси может снова обратиться к Брайтону - забрав Марка Кукурелью и тренера Грэма Поттера, лондонцы нацелились на Леандро Троссарда и Мойзеса Кайседо.

Напомним, что у Троссарда недавно возник конфликт с Роберто Де Дзерби, который не против расстаться с проблемным игроком, чей контракт с "чайками" завершится будущим летом. При этом у клуба есть опция продления соглашения на один год.

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А вот в случае с Кайседо "пенсионерам" придется серьезно потратиться - контракт 21-летнего хавбека рассчитан до лета 2025 года и Брайтон не желает просто так отпускать эквадорца.

Считается, что Кайседо может стать заменой Н'Голо Канте, который в последнее время слишком подвержен травмам.