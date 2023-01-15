Поттер: Буду счастлив, если доработаю до конца контракта Мудрика

Лондонский Челси сумел прервать свою неудачную серию матчей, минимально обыграв Кристал Пэлас (1:0) в рамках Английской Премьер-лиги.

Во время пресс-конференции после поединка главный тренер "синих" Грэм Поттер дал свой первый комментарий после объявления трансфера Михаила Мудрика.

"Думаю, вы никогда не удивляетесь тому, что происходит во время трансферного окна, потому что иногда случаются вещи, которых вы не ожидаете", — цитирует тренера Sky Sports..

"С точки зрения того, что он приносит, это молодой игрок с большим будущим. Он захватывающе играет один на один, атакует защитную линию, может использовать широкие зоны, влияя на голы. Он действительно интересный игрок, и я думаю, что он очень понравится нашим болельщикам".

Поттер также посмеялся над беспокойством по поводу длительности контракта Мудрика на 8,5 лет.

"Я главный тренер, и, как вы знаете, мне есть о чем беспокоиться, не думая о сроках контрактов. Я оставлю это клубу".

"Я постараюсь поддержать его, насколько смогу. Я просто с нетерпением жду возможности поработать с ним. Если я буду здесь до конца его контракта, мы все будем счастливы!".

Напомним, что Михаил Мудрик выбрал игровой номер, который последние 10 лет не приносил особой удачи своему обладателю.