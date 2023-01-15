Наследник Салаха и Де Брюйне: стал известен игровой номер Мудрика в Челси

Украинец выбрал, какое число будет красоваться на его игровой футболке.

Весь день 15 января проходит под именем Михаила Мудрика - украинский вингер все же покинул донецкий Шахтер.

Многие ожидали увидеть его в лондонском Арсенале. И если город остался тот же, то название клуба оказалось другим - все-таки Челси.

Презентация 22-летнего футболиста состоялась в перерыве матча против Кристал Пэлас. Тогда же стало известно, что Михаил будет выступать под 15-м номером.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

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Ранее под данным номером играли такие выдающиеся представители Челси, как Курт Зума (2019-2022), Виктор Мозес (2016-2019), Папи Джилободжи (2015/16), Мохамед Салах (2013/14), Кевин Де Брюйне (2013/14), Флоран Малуда (2007-2013), Дидье Дрогба (2004-2006), Марио Мельхиот (1999-2004), Энди Майерс (1994/95, 1998/99), Самуэле Далла Бона (1998/99), Дэвид Ли (1996-1998), Мэл Донахи (1993/94) и Джон Данн (1965/66).

Михаил Мудрик дал первый комментарий о своем трансфере еще до своей презентации перед стрибунами Стэмфорд Бридж.