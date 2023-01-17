Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока
Нидерландец никуда не уйдет этой зимой.
Себастьян Людор, юрист форварда Барселоны Мемфиса Депая, высказался о будущем своего подопечного.
"Переговоров о переходе Мемфиса в Интер не ведется.
Я отрицаю информацию о контактах, это не та возможность, которую мы обсуждаем", – сказал Ледюр в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, контракт 28-летнего форварда с Барселоной истекает летом этого года.
Ранее сообщалось, что Хави выступил против трансфера Депая в Интер.