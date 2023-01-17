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Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока

Нидерландец никуда не уйдет этой зимой.
Сегодня, 00:50
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Себастьян Людор, юрист форварда Барселоны Мемфиса Депая, высказался о будущем своего подопечного.

"Переговоров о переходе Мемфиса в Интер не ведется.

Я отрицаю информацию о контактах, это не та возможность, которую мы обсуждаем", – сказал Ледюр в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 28-летнего форварда с Барселоной истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что Хави выступил против трансфера Депая в Интер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Мемфис Депай

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