Представитель Депая выступил с заявлением касаемо будущего игрока

Нидерландец никуда не уйдет этой зимой.

Себастьян Людор, юрист форварда Барселоны Мемфиса Депая, высказался о будущем своего подопечного.

"Переговоров о переходе Мемфиса в Интер не ведется.

Я отрицаю информацию о контактах, это не та возможность, которую мы обсуждаем", – сказал Ледюр в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 28-летнего форварда с Барселоной истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что Хави выступил против трансфера Депая в Интер.