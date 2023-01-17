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Кассано: У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите

Болельщикам "старой синьоры" должно быть стыдно за тренера.
Сегодня, 12:10
Антонио Кассано / Getty Images
Антонио Кассано / Getty Images

Легенда итальянского футбола Антонио Кассано очень жестко раскритиковал главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Экс-форвард убежден, что Аллегри не должен занимать пост главного тренера, а пять голов от Наполи лишь еще раз это подтверждают. Также по его мнению, Ювентус не заслужил свою серию из восьми побед.

"На бумаге Наполи гораздо менее силен, чем Ювентус. Спаллетти – гений, он проделал невероятную работу. А у Аллегри команда, полная чемпионов, и он думает только о том, чтобы защищаться.

Он вообще не заслужил восьми побед подряд, ведь часто Ювентус забивал на девяностой минуте. А когда находится команда выше классом, чем Удинезе и Кремонезе, ты получаешь 5 голов.

Если бы я был фанатом Ювентуса, мне было бы стыдно за тренера. Ювентус, одна из сильнейших команд мира, не может производить такое дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он находится", – заявил бывший игрок сборной Италии в интервью Area Napoli.

Напомним, что в рамках 18 тура Серии А Наполи буквально уничтожил туринцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус Антонио Кассано

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