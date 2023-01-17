Палкин рассказал, когда понял, что Мудрик перейдет в Челси

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился подробностями перехода Михаила Мудрика в Челси.

По словам функционера, он несколько дней назад понял, что игрок окажется в стане "синих".

"Когда я понял, что Мудрик перейдет в Челси? Два дня назад, когда представители Челси прибыли сюда - это совладелец Бехдад Эгбали и Пол Уинстенли (директор по трансферам и поиску талантов). Они прибыли в Анталию. До их прибытия я не знал, что Челси был близок к подписанию Мудрика, потому что я контактировал с Арсеналом так же, как с Челси".

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"Могу сказать даже больше: я встречался с Арсеналом чаще, чем с Челси. До этой последней встречи Арсенал был близок или чуть ближе к соглашению, чем Челси. Если не считать телефонные разговоры, то я три раза встречался с представителями Арсенала", - приводит слова Палкина The Athletic.

Напомним, Михаил подписал контракт с Челси на восемь с половиной лет. Футболист будет выступать за лондонский клуб под 15 номером.

Ранее сообщалось, что Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером.