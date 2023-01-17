Жирона перед трансфером оригинально намекнула на подписание Цыганкова
Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков близок к смене клубной прописки.
25-летний игрок ведет активные переговоры с испанской Жироной.
Пресс-служба испанской команды, в Twitter опубликовала пост, в котором намекнула на подписание Цыганкова.
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Представители Жироны добавили пост, в котором написали координаты города, в котором родился украинский игрок.
В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.
Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо.