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Жирона перед трансфером оригинально намекнула на подписание Цыганкова

Украинец в шаге от перехода в испанский клуб.
Сегодня, 13:58
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков близок к смене клубной прописки.

25-летний игрок ведет активные переговоры с испанской Жироной. 

Пресс-служба испанской команды, в Twitter опубликовала пост, в котором намекнула на подписание Цыганкова. 

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Представители Жироны добавили пост, в котором написали координаты города, в котором родился украинский игрок.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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