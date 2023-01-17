Жирона перед трансфером оригинально намекнула на подписание Цыганкова

Украинец в шаге от перехода в испанский клуб.

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков близок к смене клубной прописки.

25-летний игрок ведет активные переговоры с испанской Жироной.

Пресс-служба испанской команды, в Twitter опубликовала пост, в котором намекнула на подписание Цыганкова.

Читай также: Завалили деньгами: Карикатурист оригинально поздравил Мудрика с переходом в Челси

Представители Жироны добавили пост, в котором написали координаты города, в котором родился украинский игрок.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Цыганков в Жироне будет получать больше чем в Динамо.