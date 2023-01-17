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Чемпион мира 2014 года полураздетым покорил горную вершину в жуткий мороз

Экстремальное восхождение бывший футболист назвал тяжелейшим испытанием в своей жизни.
Сегодня, 21:50
Андре Шюррле / Getty Images
Андре Шюррле / Getty Images

Бывший полузащитник Байера, Челси и сборной Германии Андре Шюррле после завершения профессиональной карьеры нашел себе впечатляющее экстремальное занятие.

Экс-футболист полураздетым поднялся на горную вершину в нереальных температурных условиях. Шюррле совершил восхождение только в шортах, шапке и обуви при 19 градусах мороза, назвав это испытание самым тяжелым в своей жизни.

Соответствующие фото и видео немец разместил у себя в Instagram.

"Тяжелейшая физическая и моральная вещь, которую я когда-либо делал. В последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать. Опыт, который я никогда не забуду. Минус 19 градусов, ветер 100 километров в час дует в лицо, сильный снег и дождь. Чему я научился… Мое тело и я сильнее, чем я думал. Если я вложу свой ум и душу, то смогу все", - написал Шюррле.

Напомним, что Андре Шюррле в 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. Полузащитник за свою карьеру представлял Майнц, Байер, Вольфсбург и Боруссию Дортмунд, играл в Англии за Челси и Фулхэм, но также докатился до выступлений в стране-агрессоре за Спартак.

Летом 2020 года Шюррле по обоюдному согласию расторг контракт с дортмундской Боруссией и неожиданно объявил о завершении карьеры в 29-летнем возрасте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Андре Шюррле

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