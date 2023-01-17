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Арсенал Зинченко намерен усилиться вингером сборной Франции

Диаби попал в сферу интересов лондонского клуба.
Сегодня, 22:18
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Арсенал намерен усилиться вингером Байера Муссой Диаби. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Английский клуб уже связался с немецким, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Немецкая команда не хочет отпускать игрока посреди сезона, а за трансфер в летнее трансферное окно "фармацевты" хотят выручить не менее 100 миллионов евро.

Действующий контракт 23-летнего француза с Байером истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне на счету Диаби 6 голов и 3 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма.

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