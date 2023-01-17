Арсенал Зинченко намерен усилиться вингером сборной Франции
Диаби попал в сферу интересов лондонского клуба.
Арсенал намерен усилиться вингером Байера Муссой Диаби. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Английский клуб уже связался с немецким, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Немецкая команда не хочет отпускать игрока посреди сезона, а за трансфер в летнее трансферное окно "фармацевты" хотят выручить не менее 100 миллионов евро.
Действующий контракт 23-летнего француза с Байером истекает летом 2025 года.
В текущем сезоне на счету Диаби 6 голов и 3 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма.