Одноклубник Малиновского получил длительную дисквалифицикацию за нанесение тяжелой травмы сопернику

Защитника Марселя Эрика Байи дисквалифицировали на 7 матчей. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Ивуариец был удален на 15-й минуте в невнесш матч против Йера в Кубке Франции (2:0). Центрбек получил прямую красную карточку за удар соперника в грудь.

У футболиста Йера были диагностированы несколько переломов ребер, повреждение печени, а также внутреннее кровотечение.

Ввиду этого, дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать Байи на семь игр.

В текущем сезоне на счету 28-летнего ивуарийца 6 матчей в рамках Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Аякс намерен усилиться одноклубником Малиновского.