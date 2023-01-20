Мудрик может попасть в стартовый состав на матч против Ливерпуля

Это может быть очень яркий дебют.

Михаил Мудрик, недавно завершивший трансфер в Челси, может дебютировать за "пенсионеров" уже в предстоящем матче.

Напомним, что 21 января в рамках 21 тура АПЛ лондонцы отправятся на Энфилд. Прогноз матча Ливерпуль - Челси доступен на нашем сайте.

"В последнее время он не так много играл в футбол, но хорошо тренируется. Есть шанс, что он дебютирует.

Мы должны помочь всем понять, что он пришел из другой лиги и должен адаптироваться. Это молодой игрок с большим потенциалом, но уже имеющий хороший опыт. Он интересный игрок", - сказал тренер Челси Грэм Поттер.

Высокая вероятность того, что Михаил выйдет в стартовом составе объясняется количеством травмк у лондонцев. Как минимум среди игроков атаки Челси не может рассчитывать на Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича.

Также в лазарете сейчас находятся Нголо Канте, Алехандро Броха, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Эдуар Менди и Денис Закария.

Также в своем дебютном матче красную карточку получил Жоау Фелиш, так что он тоже пропустит встречу против Ливерпуля.