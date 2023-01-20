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Артета поделился подробностями игровой тактики на матч с Манчестер Юнайтед

Испанец опирался на отсутствие ключевого футболиста у соперника.
Сегодня, 20:55
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала поделился мнением о предстоящем матче против Манчестер Юнайтед.

"Мы должны извлекать уроки. В этой игре было несколько важных уроков. Например, почему мы проиграли, хотя во многих ситуациях контролировали игру.

Но мы понимаем, что это одно из сильных сторон Манчестер Юнайтед – когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.

Ситуация с Каземиро? Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Он не играл и в нашем первом матче с МЮ. И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить.

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Посмотрите на их команду – у них есть как коллективные, так и индивидуальные способности, которые позволяют победить любого соперника в лиге.

Конечно, план на игру будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет", – сказал Артета в интервью Football London.

Напомним, 22 января в рамках 21-го тура Английской премьер лиги Арсенал будет принимать на Эмирейтс Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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