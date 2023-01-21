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Марсель с Малиновским обыграл Ренн в рамках Кубка Франции

Украинец не отличился результативными действиями, но провел достойный матч.
Сегодня, 00:14
Марсель - Ренн / om.net
Марсель - Ренн / om.net

В пятницу, 20 января, в рамках 1/16 финала Кубка Франции Марсель принимал Ренн. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Маттео Гендузи. Француз отличился на 59-й минуте игры с передачи Джордана Верету.

Отметим, украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями, однако опасно пробив со штрафного в штангу в середине первого тайма.

Статистика матча Марсель - Ренн 1/16 финала Кубка Франции

Марсель - Ренн 1:0
Голы: Гендузи, 59

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 12 - 10
Атаки: 121 - 113

Марсель: Лопес - Жиго, Тавареш, Балерди (Мбемба, 62), Колашинац, Малиновский - Верету (Гуе, 89), Ронжье, Гендузи, Ундер - Санчес (Дьенг, 89).

Ренн: Доган - Теате, Родон, Ву (Сантамария, 70), Труффье, Траоре - Угочукву, Майер (Сулемана, 70), Дуэ (Ассиньон, 78), Бурижо (Докю, 70) - Гуири.

Предупреждения: Балерди, Траоре, Ву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн Кубок Франции

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