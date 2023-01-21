Цыганков попал в заявку Жироны на предстоящий матч против Вильярреала

Уже совсем скоро украинец может дебютировать за свою новую команду, еще и в матче против статусного соперника.

Вслед за Михаилом Мудриком Украинскую Премьер-лигу покинул и Виктор Цыганков, от которого ждали такой шаг несколькими годами ранее.

Экс-вингер киевского Динамо перебрался в Жирону, которая является середняком испанской Ла Лиги.

Проведя в Испании меньше недели, 25-летний украинец готов дебютировать за свою новую команду. Согласно с социальными сетями Жироны, Цыганков попал в заявку на следующий матч чемпионата против Вильярреала.

Ранее главный тренер испанского коллектива Мичел прокомментировал возможность Виктора появиться на поле в игре с "Желтой субмариной".

Матч против Вильярреала состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.