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Цыганков попал в заявку Жироны на предстоящий матч против Вильярреала

Уже совсем скоро украинец может дебютировать за свою новую команду, еще и в матче против статусного соперника.
Сегодня, 17:59
Виктор Цыганков / https://www.gironafc.cat/
Виктор Цыганков / https://www.gironafc.cat/

Вслед за Михаилом Мудриком Украинскую Премьер-лигу покинул и Виктор Цыганков, от которого ждали такой шаг несколькими годами ранее.

Экс-вингер киевского Динамо перебрался в Жирону, которая является середняком испанской Ла Лиги.

Проведя в Испании меньше недели, 25-летний украинец готов дебютировать за свою новую команду. Согласно с социальными сетями Жироны, Цыганков попал в заявку на следующий матч чемпионата против Вильярреала.

Ранее главный тренер испанского коллектива Мичел прокомментировал возможность Виктора появиться на поле в игре с "Желтой субмариной".

Матч против Вильярреала состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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