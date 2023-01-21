Цыганков попал в заявку Жироны на предстоящий матч против Вильярреала
Вслед за Михаилом Мудриком Украинскую Премьер-лигу покинул и Виктор Цыганков, от которого ждали такой шаг несколькими годами ранее.
Экс-вингер киевского Динамо перебрался в Жирону, которая является середняком испанской Ла Лиги.
Проведя в Испании меньше недели, 25-летний украинец готов дебютировать за свою новую команду. Согласно с социальными сетями Жироны, Цыганков попал в заявку на следующий матч чемпионата против Вильярреала.
🪞 Llista 🔴⚪️#VillarrealGirona #GironaFC pic.twitter.com/8oEC23tC4C— Girona FC (@GironaFC) January 21, 2023
Ранее главный тренер испанского коллектива Мичел прокомментировал возможность Виктора появиться на поле в игре с "Желтой субмариной".
Матч против Вильярреала состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.