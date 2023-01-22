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Рома определилась, кем заменит Дзаньоло

У "джалоросси" уже готов план Б.
Сегодня, 12:46
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Рома нацелилась заполучить вингера Челси Хакима Зиеша, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно, что римский клуб готовится расстаться со своим атакующим хавом Николо Дзаньоло, им интересуются Брайтон и Тоттенхэм. Однако соглашение между клубами еще не достигнуто.

В случае, если Николо всё-таки покинет Рому, "джалоросси" намерены подписать Хакима Зиеша, который не против покинуть Челси.

Однако и у этой сделки есть проблема - зарплата марокканца. Сейчас Зиеш получает 6,5 млн евро в год, Рома не может позволит себе такие траты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Хаким Зиеш

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