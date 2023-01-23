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Лэмпард пребывает на грани увольнения из Эвертона

У команды Миколенко будет новый главный тренер.
Сегодня, 13:57
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард близок к увольнению с занимаемой должности.

Как утверждает Sky Sports, руководство ливерпульского клуба уже приняло решение по поводу будущего 44-летнего английского специалиста. Заявление об отставке тренера должно быть оглашено уже сегодня, 23 января.

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Напомним, что Лэмпард возглавил Эвертон в январе 2022 года и в прошлом сезоне едва сохранил с командой прописку в английской Премьер-лиге лишь в предпоследнем туре чемпионата.

В нынешнем сезоне "ириски" в последний раз побеждали еще 22 октября, когда разгромили Кристал Пэлас со счетом 3:0, и не могут выиграть уже в десяти матчах подряд - у команды восемь поражений и две ничьи.

Сейчас Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, находится в зоне вылета на 19-м месте, имея своем активе 15 очков после 20 матчей и отставая от спасительной 17-й позиции на два балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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