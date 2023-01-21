У Эвертона худший результат в истории клуба

21 января в рамках 21 тура АПЛ Эвертон с Виталием Миколенко уступил Вест Хэму, тем самым клуб показал наихудший свой результат в истории.

У Эвертона всего 15 очков после 21 тура, подобного с командой не было никогда за всю историю английских чемпионатов. Похоже, Фрэнк Лэмпард может вот-вот лишиться должности главного тренера "ирисок".

При этом английский специалист надеется, что команда сумеет преодолеть черную полосу, однако в будущее бывший хавбек не хочет заглядывать.

"Выход из кризиса? Продолжать работать, это единственный известный мне способ. Работать на тренировочной площадке снова и снова. Мы должны быть лучше как команда, потому что, если вы забиваете, это может дать вам хорошее чувство, если вы этого не делаете, это чувство есть у другой команды, что и произошло сегодня с Вест Хэмом.

Моё будущее в клубе? Эти вещи находятся вне моего выбора. Моя обязанность - работать, сосредотачиваться и не лезть на рожон. У меня есть уверенность в том, как я хочу тренировать. Есть трудные условия, о которых я знаю. Я просто делаю свою работу и говорю о том, на что я могу повлиять, и это игроки, пытающиеся добиться правильных результатов", - сказал Лэмпард после матча.