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У Эвертона худший результат в истории клуба

Фрэнк Лэмпард все ближе к увольнению.
Сегодня, 20:44
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

21 января в рамках 21 тура АПЛ Эвертон с Виталием Миколенко уступил Вест Хэму, тем самым клуб показал наихудший свой результат в истории.

У Эвертона всего 15 очков после 21 тура, подобного с командой не было никогда за всю историю английских чемпионатов. Похоже, Фрэнк Лэмпард может вот-вот лишиться должности главного тренера "ирисок".

При этом английский специалист надеется, что команда сумеет преодолеть черную полосу, однако в будущее бывший хавбек не хочет заглядывать.

"Выход из кризиса? Продолжать работать, это единственный известный мне способ. Работать на тренировочной площадке снова и снова. Мы должны быть лучше как команда, потому что, если вы забиваете, это может дать вам хорошее чувство, если вы этого не делаете, это чувство есть у другой команды, что и произошло сегодня с Вест Хэмом.

Моё будущее в клубе? Эти вещи находятся вне моего выбора. Моя обязанность - работать, сосредотачиваться и не лезть на рожон. У меня есть уверенность в том, как я хочу тренировать. Есть трудные условия, о которых я знаю. Я просто делаю свою работу и говорю о том, на что я могу повлиять, и это игроки, пытающиеся добиться правильных результатов", - сказал Лэмпард после матча. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Фрэнк Лэмпард

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