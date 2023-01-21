АПЛ: Миколенко с Эвертоном уступили Вест Хэму, Лестер упустил победу над Брайтоном

В субботу, 21 января, продолжилась программа 21-го тура Английской Премьер-лиги еще четырьмя поединками.

В Лондоне сошлись неожиданные неудачники сезона, Вест Хэм и Эвертон. К сожалению для всех фанатов Виталия Миколенко, "ириски" вновь проиграли. При этом украинец провел встречу не лучшим образом.

В первом случае оборона гостей попросту забыла про Джаррода Боуэна, который спокойно замкнул подачу Эмерсона, а после "молотобойцы" провели контратаку по флангу Миколенко, который не успел вернуться в оборону, Майкл Антонио ворвался в штрафную и отдал на все того же Боуэна, который оформил дубль.

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В итоге Фрэнк Лэмпард заменил Виталия в перерыве, но это ни к чему не привело - Эвертон проиграл, а сам Лэмпард стал на шаг ближе к увольнению.

Вест Хэм - Эвертон 2:0

Голы: Боуэн, 34, 41.

Вест Хэм: Фабьянски - Зума, Огбонна, Агерд - Цоуфал, Райс, Пакета (Соучек, 72), Эмерсон (Джонсон, 81) - Боуэн, Антонио (Ингс, 72), Бенрахма (Даунс, 81).

Эвертон: Пикфорд - Мина, Коуди, Тарковски - Коулмэн (Дэвис, 46), Онана, Гуйе, Миколенко (МакНил, 46) - Ивоби, Калверт-Льюин, Грэй.

Предупреждения: Лукас - Тарковски.

В гости к Лестеру приехал Брайтон Роберто Де Дзерби, недавно продавший в Арсенал Леандро Троссарда.

"Лисы" имели возможность закончить серию из четырех поражений кряду. К середине второго тайма команда Брендана Роджерса вела 2:1: на голы Олбрайтона и Барнса "чайки" ответили лишь взятием ворот в исполнении Митомы.

Но за две минуты до конца поединка вышедший на замену Эван Фергюсон принес гостям ничейный результат.

Лестер - Брайтон 2:2

Голы: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 - Митома, 27, Фергюсон, 88.

Лестер: Уорд - Кастань, Амарти, Фас, Томас - Прат (Олбрайтон, 35), Тилеманс, Менди, Барнс - Варди (Дака, 86), Дьюсбери-Холл (Мэддисон, 69).

Брайтон: Санчес - Гросс, ван Геке (Лэмпти, 78), Данк, Эступиньян - Кайседо, Мак Аллистер, Марч, Лаллана (Велтман, 30), Митома - Уэлбек (Фергюсон, 66).

Предупреждение: Мак Аллистер.

На Виталити Стэдиум Борнмут был близок, чтобы прервать свою 4-матчевую серию поражений, но этому не суждено было случиться.

В середине первой половины Джейдон Энтони шикарным ударом со штрафного вывел хозяев поля вперед, но под занавес встречи Сэм Сарридж спал для Ноттингем Фореста ничью.

Борнмут - Ноттингем Форест 1:1

Голы: Энтони, 28 - Сарридж, 84.

Борнмут: Нето - Смит, Стивенс, Келли, Земура - Кристи (Дембеле, 88), Ротвелл (Пирсон, 75), Лерма, Энтони - Уаттара, Мур.

Ноттингем Форест: Хеннесси - Орье (Уильямс, 75), Уорелл, Боли (МакКенна, 75), Лоди - Йейтс (Данилу, 45), Фройлер, Мангала (Скарпа, 60), Гиббс-Уайт - Джонсон, Вуд (Сарридж, 75).

Предупреждения: Келли - Уоррелл, Скарпа.

После недавней победы над Эвертоном Саутгемптон вернулся своему графику поражений в чемпионате. На этот раз "святые" минимально уступили Астон Вилле.

Единственный гол встречи забил Олли Уоткинс, головой замкнувший подачу со штрафного в исполнении Дугласа Луиса.

Саутгемптон - Астон Вилла 0:1

Гол: Уоткинс, 77.

Саутгемптон: Базуну - Лянко, Чалета-Цар (Дженепо, 84), Салису, Уокер-Питерс - Лавия (Эльюнусси, 61), Диалло, Армстронг (Оршич, 84), Уорд-Прауз, Эдози (Перро, 62) - Адамс (Мара, 61).

Астон Вилла: Мартинес - Янг, Конса, Мингс, Морено - Рэмзи, Луис (Дендонкер, 88), Камара, Буэндия (Коутиньо, 69) - Бэйли (Кэш, 81), Уоткинс.

Предупреждения: Лянко - Луис.