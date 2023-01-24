iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соболь: Переход в Страсбур - большой шаг для меня и моей карьеры

Украинец прокоментировал свой трансфер в топ-чемпионат.
Сегодня, 01:03
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь перебрался во французский Страсбур.

Футболист поделился эмоциями от нового этапа своей карьеры.

"Это большой прогресс в моей футбольной карьере и в моей жизни как человека, я приезжаю в важный клуб и исторический город. Я - победитель и полон решимости отдать все силы своей команде.

Не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч в новой команде и открою для себя атмосферу стадиона", - заявил Соболь в интервью клубной пресс-службе.

Стоит сказать, что дебютировать в новом чемпионате игрок сможет уже на этих выходных. 27 января "сине-белые" играют с Тулузой.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Соболя в Страсбур.


Статьи по теме

Матвиенко согласовал контракт с Брайтоном - журналист Матвиенко согласовал контракт с Брайтоном - журналист
Тоттенхэм минимально обыграл Фулхэм в лондонском дерби Тоттенхэм минимально обыграл Фулхэм в лондонском дерби
Интер неожиданно минимально уступил Эмполи Интер неожиданно минимально уступил Эмполи
Соболь перешел в клуб Лиги 1 Соболь перешел в клуб Лиги 1
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа02:06
Матвиенко согласовал контракт с Брайтоном - журналист
Европа01:03
Соболь: Переход в Страсбур - большой шаг для меня и моей карьеры
Европа00:47
Тоттенхэм минимально обыграл Фулхэм в лондонском дерби
Европа00:23
Интер неожиданно минимально уступил Эмполи
Европа00:09
Соболь перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 23:44
Европа23:44
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
Европа23:12
Эффект Мудрика и Челси: УЕФА хочет пересмотреть максимально разрешенную длительность контрактов в футболе
Украина22:48
УПЛ: календарь и результаты матчей
Футбол22:18
Эвертон уволил Лэмпарда с поста главного тренера
Европа22:02
Челси согласовал контракт с защитником Лиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK