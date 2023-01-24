Соболь: Переход в Страсбур - большой шаг для меня и моей карьеры

Украинский защитник Эдуард Соболь перебрался во французский Страсбур.

Футболист поделился эмоциями от нового этапа своей карьеры.

"Это большой прогресс в моей футбольной карьере и в моей жизни как человека, я приезжаю в важный клуб и исторический город. Я - победитель и полон решимости отдать все силы своей команде.

Не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч в новой команде и открою для себя атмосферу стадиона", - заявил Соболь в интервью клубной пресс-службе.

Стоит сказать, что дебютировать в новом чемпионате игрок сможет уже на этих выходных. 27 января "сине-белые" играют с Тулузой.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Соболя в Страсбур.